Líder e com cinco vitórias seguidas, volante do Caxias prega humildade: "Sempre tem algo para melhorar" 

Vini Guedes tem 21 jogos nesta temporada, sendo 19 como titular. Porthus Junior / Agencia RBS

Líder isolado, com cinco vitórias consecutivas e a classificação para o quadrangular decisivo bem encaminhada, o Caxias vive um momento de tranquilidade na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. A vantagem confortável sobre o segundo colocado, de quatro pontos, reforça a boa fase grená. Mas no Estádio Centenário o discurso segue o mesmo: foco, trabalho e humildade.

O Caxias caminha a passos firmes rumo à classificação. A vantagem é quase um convite à tranquilidade. No entanto, o trabalho e a ambição vestem as cores grenás. Para o volante Vini Guedes, titular da grande campanha, não há espaço para euforia. O foco segue intacto, como quem sabe que toda conquista verdadeira se constrói com os pés no chão e o olhar no horizonte.

— Estamos muito felizes pelo momento. São cinco vitórias seguidas, mas a gente está sempre com a corda esticada. O professor sempre traz durante a semana que vamos terminar o ano nos corrigindo. Então, assim como a gente aproveita as vitórias e curte o momento, também trabalhamos em cima do que a gente pode melhorar. Sempre tem algo para melhorar. Passamos um jogo sem tomar gol, que para nós foi importante, era algo que buscávamos. Então, sempre tem pontos positivos e pontos a serem melhorados —

Com 75% de aproveitamento, o Caxias assina a melhor campanha em 12 rodadas desde que o atual formato da Série C foi adotado, em 2022. A virada começou silenciosa, mas certeira, com a chegada de Júnior Rocha ao comando técnico. Desde então, o time não apenas venceu, acreditou.

Os jogadores compraram a ideia, vestiram o projeto e transformaram teoria em prática. O que se vê agora é um grupo que joga com propósito e entrega. No Estádio Centenário, a mudança não foi só de resultados. Foi de comportamento, agora, mais vitorioso.

— Principalmente, a gente comprar a ideia do trabalho do Júnior. Ele trouxe uma ideia para nós que o grupo se adaptou muito rápido. Acho que essa adaptação rápida foi o principal ponto para termos essa virada e melhorando jogo após jogo — avaliou Vini Guedes.

Vini Guedes em treinamento no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Cinco vitórias seguidas pavimentam o caminho do Caxias na Série C, uma sequência que não apenas empolga, mas consolida. Londrina, Botafogo-PB, Ituano, CSA e Anápolis ficaram pelo caminho, superados por um time que encontrou seu ritmo.

Entre esses triunfos, um em especial se destacou pela entrega e pelo desempenho. Cada jogo pela frente pode carregar pontos positivos daquela atuação.

— Eu acredito que contra o Ituano foi uma partida muito boa. Apesar de ter saído perdendo dentro de casa, a gente conseguiu ter um volume de jogo muito bom, criamos oportunidades de gol. Acredito que foi um jogo nosso bem completo, e que se pudermos repetir sem levar gol e sem sair atrás do placar, seria muito importante — finalizou o volante Vini Guedes.