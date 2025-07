Líder da Série C, Caxias volta aos treinos no Estádio Centenário 

Volante Pedro Cuiabá marcou um dos gols da vitória sobre o CSA. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias começou mais uma semana na liderança da Série C e de forma intensa. O elenco de jogadores trabalhou pela parte da manhã com bola sob a orientação do preparador físico Tiago Cetolin. Nem os atletas que entraram em campo no nordeste tiveram alívio. A atividade da reapresentação será em dois turnos. No período da tarde, os atletas trabalham com o técnico Júnior Rocha.

Durante a primeira parte do treino, o atacante Douglas Skilo torceu o tornozelo. Ele ficou alguns minutos do lado de fora do gramado do CT Baixada Rubra e depois retornou ao campo. Na parte final, os atletas que atuaram os 90 minutos contra o CSA, na vitória por 3 a 2, foram para o vestiário.

A partir de quinta-feira (10), o técnico Júnior Rocha irá fechar os treinos para o duelo da 12ª rodada da Série C. No domingo (13), às 19h, o Caxias enfrenta o Anápolis. A partida será no Estádio Centenário.