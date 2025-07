Harlem Globetrotters farão espetáculo em Caxias do Sul; saiba quando será e onde adquirir ingressos

Um dos 14 palcos escolhidos para o show foi Caxias do Sul. O evento acontece no dia 5 de outubro, no Ginásio do Sesi , com início às 17h.

Sobre o Harlem Globetrotters

Com o sucesso transcendendo as quadras, o time foi para as telas de cinema, com "The Harlem Globetrotters", em 1951. Nos anos 70, teve seu próprio programa de TV, "The Harlem Globetrotters Popcorn Machine" e virou personagem de desenho animado dos estúdios Hanna-Barbera, com "Os Super Globetrotters".