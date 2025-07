Juventude x Sport: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Duelo reúne as duas piores equipes da tabela da Série A. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Juventude e Sport voltam à disputa do Brasileirão 2025 de olho em dias melhores na competição. Enquanto o Verdão amarga a 19ª colocação da tabela, com oito pontos, os pernambucanos ocupam a lanterna, com apenas três. O confronto válido pela 13ª rodada ocorre na segunda-feira (14), às 20h, no Alfredo Jaconi.

As duas equipes não entram em campo pela competição desde o dia 1º de junho. O Ju foi derrotado pelo Grêmio, por 2 a 0, em Caxias do Sul. Durante a intertemporada a equipe de Claudio Tencati ainda realizou três jogos-treinos. Venceu o Lajeadense (por 4 a 0), o time sub-20 do clube (por 5 a 1) e o Esportivo (por 5 a 2).

Já o Sport vem de derrota para o Mirassol, por 1 a 0, no interior paulista. Pela Copa do Nordeste, a equipe de Daniel Paulista foi eliminada pelo Ceará, no meio de semana, nos pênaltis, após um empate sem gols, pelas quartas de final.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

SPORT: Gabriel (Caíque França); Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Barletta. Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem para Juventude e Sport

Jefferson Ferreira de Moraes-GO, auxiliado por Eduardo GonÇalves da Cruz-MS e Leone Carvalho Rocha-GO. Quarto árbitro: Dênis da Silva Serafim-AL. VAR: Adriano de Assis Miranda-SP

Onde assistir a Juventude e Sport

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha, a partir das 19h45min e também no app de GZH.

Como chegam

O Juventude contratou cinco reforços durante a parada de jogos do Brasileirão: o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o volante Hudson, o meia Lucas Fernandes e os atacantes Gabriel Veron e Rafael Bilu.

Estão no DM, o zagueiro Rodrigo Sam (com dores no púbis) e o lateral-direito Ewerthon (lesão na coxa).

Já o Sport também contratou cinco caras novas para a sequência do Brasileirão: o goleiro Gabriel Vasconcellos, o volante Pedro Augusto, o lateral-esquerdo Kevyson, o meia Matheusinho e o centroavante Ignacio Ramírez.