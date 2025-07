Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Duelo é válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Juventude busca reação no Brasileirão 2025 diante do São Paulo nesta quinta-feira (24). O confronto válido pela 16ª rodada ocorre às 19h no Alfredo Jaconi.

O Verdão vem de uma dura derrota para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 4 a 0. Já o São Paulo quebrou a sequência de cinco jogos sem vitória ao aplicar 2 a 0 no Corinthians na última rodada.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Hudson); Veron, Batalla e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem para Juventude x São Paulo

Savio Pereira Sampaio-DF, auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira-CE e Daniel Henrique da Silva Andrade-DF. Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf-MS. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG.

Onde assistir a Juventude x São Paulo

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha no FM e no app de GZH, a partir das 18h45min.

Como chegam

O Juventude vai voltar a atuar com três atacantes. Gabriel Veron e Batalla devem ser as novidades na frente. Caíque permanece no time e a única dúvida está no tripé de meio-campo, uma vez que Hudson, que sofreu uma pancada na perna, e Mandaca, com dores no adutor da coxa, são dúvidas. Só há uma vaga para um deles, já que o outro meio-campista será Jadson.

Já o São Paulo não terá as suas principais estrelas para enfrentar o Ju. O meia Oscar teve uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3) e está afastado dos gramados por até dois meses. O meia-atacante Lucas Moura passou por um procedimento no joelho direito na última sexta-feira (18) e retorna somente em agosto. Já o centroavante Calleri rompeu os ligamentos do joelho ainda em abril e só deve voltar em 2026.