Juventude vende goleiro para clube dos Emirados Árabes; saiba valores e detalhes da negociação

Turatto assinará contrato de cinco anos com o clube árabe.

O Juventude definiu os últimos detalhes para a venda do goleiro Turatto, de 19 anos, para o Baniyas, dos Emirados Árabes. O atleta vai fazer os exames médicos e, se for aprovado, assinará um contrato de cinco anos.

O Verdão negociou 50% dos direitos de Turatto por pouco mais de R$ 1 milhão. Os outros 50% permanecem com o clube, que pretende fazer uma venda maior no futuro, em dólares, para um clube de maior relevância do futebol árabe.