Juventude vence o São Paulo fora de casa e se mantém no G-8 do Brasileirão sub-20

Jogadores do Juventude reunidos no gramado do estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia.

O Juventude enfrentou o São Paulo, nesta quarta-feira (2), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os comandados do técnico Filipe Dias venceram por 1 a 0, com gol marcado por Matheus Henrique.