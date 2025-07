Juventude vence o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Verdão se impôs fora de casa e trouxe três pontos importantes. Dourado / Divulgação

O Juventude venceu o Cuiabá por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (1), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Verdão no CT Manoel Dresch foram marcados por Nathan e João.

Com a vitória, o Verdão chegou aos 11 pontos, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Na quarta-feira (9), o Ju recebe o Bahia, a partir das 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Antes, a equipe de Marcio Hebert entrará em campo para decidir o Gauchão 2025 da categoria, diante do Grêmio. O confronto de ida ocorre neste sábado (5), às 15h, no CT Hélio Dourado.

Em Cuiabá, o primeiro gol alviverde saiu aos 36 minutos. Paulinho fez a jogada pela direita e cruzou na área. Nathan dominou a bola, limpou a marcação sobre dois adversários e bateu forte no canto: 1 a 0.