Juventude vence o Bahia e encaminha vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-20

Gols da virada do Ju vieram todos no segundo tempo.

O Juventude está próximo de garantir a classificação à segunda fase do Brasileirão Sub-20. Na tarde desta terça-feira (8), o Alviverde derrotou o Bahia, de virada, por 3 a 1, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, pela 17ª rodada da competição. Os gols da vitória foram anotados por Gustavo (contra), Rafael Pinna e Wictor, todos no segundo tempo.