Juventude tenta contratação de meia-atacante brasileiro que atua em Portugal

Jogador possui contrato com o Portimonense. IconSport / Divulgação

A direção do Juventude segue em busca de reforços para qualificar o elenco do técnico Claudio Tencati para a retomada do Brasileirão, a partir do dia 14. E o quinto reforço nessa pausa de jogos em virtude do Mundial de Clubes da Fifa poderá ser o meia-atacante Lucas Fernandes, de 27 anos, do Portimonense, de Portugal, e que estava emprestado ao AFS Vila das Alves.

As negociações para a vinda do atleta ao Alfredo Jaconi, por empréstimo, ganharam força na semana passada. A contratação de um meia-atacante é um pedido do treinador alviverde, que conta atualmente com Nenê, prestes a completar 44 anos, e Mandaca para a função.

Lucas Fernandes foi revelado pelo São Paulo e atuou em 2024 pelo Cuiabá. Na equipe de Mato Grosso foram 37 jogos, com três gols e seis assistências.

Entre 2022 e 2023, Lucas esteve no Botafogo e, após 60 jogos, marcou quatro gols e cedeu quatro assistências.

Lucas em campo pelo Botafogo diante do Inter, no Brasileirão 2023. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O meia possui contrato com o Portimonense desde 2019, quando foi adquirido junto ao São Paulo pela quantia de R$ 10 milhões por 50% dos direitos federativos.