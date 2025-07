Juventude supera o Bahia e conquista segunda vitória seguida pelo Brasileirão sub-17

Pedro Santos (E) marcou para o Juventude no primeiro tempo. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude entrou em campo, nesta quarta-feira (9), para enfrentar o Bahia, pela 9ª rodada do Brasileirão sub-17. O Verdão venceu, por 1 a 0, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, com gol marcado por Pedro Santos. Essa foi a segunda vitória seguida na competição nacional.

Com o resultado positivo, o time alviverde chegou aos 14 pontos e está na 13ª colocação. Na próxima rodada, enfrenta o São Paulo, na terça-feira (15), às 15h, em Cotia.

O Juventude venceu com gol marcado aos 44 minutos do primeiro tempo. O centroavante Pedro Santos cobrou pênalti, no canto direito, e a bola passou embaixo do goleiro adversário. 1 a 0.

O Juventude, do técnico Márcio Ebert, começou com um time alternativo, por conta da decisão do Gauchão: Rafael; Gabriel Gossman, Ícaro, Ruan e Edson Caruaru; Joca (Pietro), Kaiki (Rodrigo); Hiago (Lisboa), Felipinho (Isaque) e Pedro Branco; Pedro Santos (Robert).

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentarão em turno único no Brasileirão sub-17 e os oito melhores avançam. As fases seguintes, segunda e terceira, terão confrontos em partida única. Já na final, os jogos serão disputados em partidas de ida e volta.