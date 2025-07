Juventude recebe o Vasco e joga por empate para avançar no Brasileiro Sub-20

Filipe Dias comanda o time alviverde na competição nacional. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

A grande campanha do time sub-20 do Juventude pode ser coroada com a classificação antecipada às quartas de final do Brasileirão da categoria. Nesta quarta-feira (16), a equipe comandada por Filipe Dias recebe o Vasco, às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Um empate já garante o Verdão na próxima fase.

Na 18ª e penúltima rodada da fase classificatória, o Ju buscará manter o ótimo retrospecto como mandante, já que perdeu apenas uma vez em oito compromissos. Foi diante do Bragantino. Em toda a campanha, são 17 partidas, com nove vitórias, dois empates e seis derrotas, o que coloca o time na 6ª colocação com 29 pontos.

O Vasco é o oitavo, com 26, e também briga pela vaga. Porém, como tem duas vitórias a menos, não poderia mais alcançar o Juventude na rodada final em caso de empate nesta quarta-feira.

Para o compromisso diante dos cariocas, Filipe Dias poderá contar com o meia Gui Teixeira e o atacante Marlon, que cumpriram suspensão contra o Bahia. O último foi relacionado pelo técnico Claudio Tencati para a partida contra o Sport, no Brasileirão, e sua presença no time sub-20 ainda é avaliada pelo departamento de futebol.

As ausências serão o atacante Rafael Pinna e o meia Yarlei, suspensos. O meia João Trevisol e o lateral Schaffer seguem fora por conta de lesões.