Juventude recebe o Bahia e pode encaminhar vaga às quartas de final no Brasileiro Sub-20

Marlon tem sido um dos destaques da equipe alviverde na competição. Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

O time sub-20 do Juventude está perto de assegurar a classificação à segunda fase do Brasileirão da categoria. Para isso, conta com sua força como mandante no duelo diante do Bahia, nesta terça-feira (8), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Na cidade vizinha de Caxias do Sul, a equipe comandada por Filipe Dias garantiu seis das oito vitórias conquistadas até aqui na competição. A única derrota foi diante do Bragantino, na penúltima rodada. Porém, na partida seguinte, o Ju se recuperou longe de casa e fez 1 a 0 no São Paulo.

O resultado colocou o time alviverde na sexta colocação, com 26 pontos, restando três rodadas para o final da fase classificatória. Os oito melhores avançam às quartas de final. No momento, o nono colocado é o Fluminense, com 23.

Depois de encarar o Bahia, o Juventude ainda vai receber o Vasco, no dia 16 de julho, e encerra a etapa diante do Corinthians, dia 23, em São Paulo. Os três rivais estão abaixo do Ju na tabela de classificação.

O ingresso para o duelo desta terça-feira será 2kg de alimento não perecível. A TV Papo anuncia transmissão com imagens.