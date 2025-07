Juventude precisa da vitória contra o Grêmio para manter vivo o sonho do bicampeonato gaúcho no sub-17

Partida de ida foi vencida pelo Tricolor no CT Hélio Dourado. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

Atual campeão gaúcho sub-17, o Juventude defende o título neste sábado (12), diante do Grêmio. A decisão do Estadual ocorre às 15h, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Embalado pela vitória sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no meio de semana, quando poupou alguns titulares, a equipe treinada por Marcio Hebert precisa da vitória para ter chances de ficar com a taça.

O Tricolor venceu o confronto de ida, por 1 a 0, com gol do centroavante Harlley, no começo do segundo tempo. Se vencer por um gol, a decisão do título será nos pênaltis. Para garantir o bicampeonato no tempo normal, o Juventude precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

O desfalque do Alviverde é o zagueiro Ícaro, expulso no confronto de ida no CT Hélio Dourado.

No ano passado, o Ju foi campeão gaúcho sub-17 em cima do Internacional. O Verdão possui, até o momento, dez vitórias, um empate e apenas uma derrota. Até aqui, são 25 gols marcados e apenas sete sofridos. O Juventude ainda tem a melhor defesa do campeonato.