Juventude pode ter novidades no treino contra a equipe sub-20

Volante Caíque pode ser uma das novidades no coletivo deste sábado (5). Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O técnico Claudio Tencati vai observar uma vez mais o elenco do Juventude, desta vez num coletivo contra a equipe sub-20. A atividade ocorre às 10h deste sábado, no CT Alviverde. O primeiro teste para a retomada do Brasileirão foi diante do Lajeadense, na quarta-feira (2). Goleada alviverde por 4 a 0.

O treinador deve rodar o elenco e fazer alterações em relação ao jogo diante da equipe de Lajeado para, na terça-feira (8), contra o Esportivo, utilizar a formação mais próxima da titular prevendo a partida com o Sport, no dia 14, pela 13ª rodada da Série A.

— A gente mexe, talvez, nas estruturas, nas ideias, principalmente agora já para este sábado, talvez alguma mexida. E para terça-feira a gente vem com foco total, talvez essa equipe que vai jogar contra o Sport. Eu quero já dar start e refinamento também da parte tática. O que mais eu trabalhei inclusive nessa situação foram os gatilhos de pressão alta, então a gente fez isso muito bem, a fase de construção ainda é um trabalho que eu vou aprimorar daqui para frente — confirmou o treinador.

A expectativa é de que alguns atletas que não enfrentaram o Lajeadense possam participar de parte da atividade. Casos do zagueiro Rodrigo Sam, que teve um desconforto muscular, e do volante Caíque que, ao não ter a negociação com o Grêmio concluída, perdeu alguns treinos com o elenco do Ju. Além deles, o atacante Gabriel Veron, reforço vindo por empréstimo do Porto, também pode ganhar alguns minutos em campo.