Juventude perde para o Palmeiras e se despede do Brasileirão Sub-20

A equipe de Filipe Dias termina a competição com nove vitórias, três empates e oito derrotas. Na primeira fase, se classificou na 8º posição, com 30 pontos.

Confronto de Alviverdes

O primeiro lance de perigo foi do alviverde gaúcho. Aos três minutos, em um contra ataque de Marlon, Gui Teixeira recebeu dentro da área e finalizou para a defesa do goleiro Aranha.

Aos sete minutos, Riquelme Fillipi cobrou a falta e Joaquim espalmou, porém no rebote, Rodrigo balançou as redes.

Aos 21, Marlon invadiu a área e chutou cruzado rasteiro no canto direito do goleiro, mas a bola foi pra fora.

Aos 43, o Juventude conquistou um escanteio pela regra dos oito segundos. Na sequência do lance, Miguel driblou o jogador palmeirense, cruzou e, após desvio da defesa, Aranha salva no susto.

Para finalizar, aos 48, em um contra ataque, Marcio Vitor arrancou até a entrada da área e bateu forte no canto do gol de Joaquim. Por reclamação de falta no início do lance, Kauã Costa foi expulso.