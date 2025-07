Juventude inicia venda de ingressos para jogo diante do São Paulo

As bilheterias estarão abertas a partir das 16h, com atendimento à torcida do Juventude ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló) e à torcida visitante ao lado do portão 05 (Rua São João). O encerramento das vendas será às 20h. É obrigatória a apresentação de documentos para meia-entrada, conforme legislação vigente. Crianças com até 11 anos têm acesso gratuito.

Juventude x São Paulo