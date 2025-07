Juventude goleia o Lajeadense em jogo-treino e atacante se despede do clube

No primeiro dos três testes antes da retomada de jogos no Brasileirão, o Juventude goleou o Lajeadense por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (2), no CT Alviverde. O grande destaque da movimentação do time de Claudio Tencati foi o atacante Gabriel Taliari, autor de três gols. Na segunda etapa, Matheus Babi definiu o placar.