Juventude FA retorna aos gramados e estreia no Campeonato Brasileiro de futebol americano

Equipe de Caxias do Sul encara o Santa Maria Soldiers, no Sesi, no próximo domingo (13). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após um hiato forçado na temporada de 2024, motivado por um nobre engajamento comunitário em apoio às vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Juventude FA está de volta aos gramados. No domingo (13), às 13h30min, enfrenta o Santa Maria Soldiers, no Sesi.

O confronto será válido pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, a renomada Superliga FA.

A equipe de futebol americano de Caxias do Sul, conhecida por sua garra e dedicação, anunciou seu retorno às competições, marcando um novo capítulo em sua história. O aguardado retorno será em grande estilo, com o Juventude FA fazendo sua reestreia em casa.

O primeiro jogo oficial do Juventude FA acontece neste domingo, no Sesi Caxias, localizado na Rua Ciro de Lavra Pinto, no bairro Interlagos. A diretoria e os atletas do Juventude FA fazem um convite especial à torcida, pedindo a presença e o apoio maciço para este momento tão significativo.

Para aqueles que não puderem comparecer ao estádio, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo canal do Juventude FA no YouTube.

Competição

Na edição inaugural da Superliga FA, que nasceu da fusão de dois torneios de futebol americano no Brasil, o Brasileirão FA e a Liga BFA, terá 32 equipes.

O torneio será segmentado em quatro conferências: Centro/Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Em cada uma dessas conferências, os regionais separam os times na fase inicial, antes de a disputa se tornar mais restrita.

A Conferência Sul da Superliga FA está organizada em dois regionais distintos. O Regional Araucária conta com a presença do Brown Spiders, Coritiba Crocodiles, Calvary Cavaliers e T-Rex. Já o Regional Pampa reúne as equipes do Bravos FA, Istepos FA, Juventude FA e Santa Maria Soldiers.