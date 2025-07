Juventude é goleado pelo Cruzeiro e segue sem pontuar como visitante no Brasileirão

Time do volante Mandaca não conseguiu segurar o líder da Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude segue sem conseguir pontuar fora de casa no Brasileirão. Neste domingo (20), o time de Claudio Tencati foi goleado pelo líder Cruzeiro por 4 a 0. Christian, Eduardo e Gabigol, duas vezes, marcaram os gols da partida. Foi o sexto compromisso do Verdão como visitante e a sexta derrota.

O resultado mantém a equipe alviverde na 18ª colocação com 11 pontos. Na próxima rodada, o Ju recebe o São Paulo, quinta-feira (24), às 19h, no Alfredo Jaconi.

Com uma formação mais defensiva, com Caíque e Hudson jogando juntos no meio-campo, e apenas Taliari e Gilberto no ataque, o Juventude foi a campo buscando segurar a pressão inicial do Cruzeiro. E, no começo de jogo, conseguiu. Os primeiros minutos foram de um duelo físico, de poucas oportunidades criadas e predomínio das defesas.

Aos 16, o time mineiro finalizou pela primeira vez. Marquinhos cobrou falta frontal e o goleiro Gustavo fez a defesa. Na resposta alviverde, em outra cobrança de falta, desta vez pelo lado direito do ataque, Marcelo Hermes colocou na área e Gilberto desviou sobre a meta.

O Cruzeiro só voltou a levar perigo aos 31. William chegou na linha de fundo e cruzou para Marquinhos cabecear nas mãos de Gustavo. No lance seguinte, Christian recebeu na área e finalizou sobre a meta.

Se de um lado o Juventude marcava bem, de outro tinha dificuldades na construção ofensiva de contra-ataques. E, na primeira vez em que encontrou espaços na defesa alviverde, o Cruzeiro abriu o placar. Marquinhos recebeu na esquerda e cruzou para a área. Kaio Jorge tentou puxar a bola em direção ao gol e serviu Christian, que só empurrou para as redes: 1 a 0 pra Raposa.

Logo na sequência, William fez bela jogada pelo lado direito e cruzou para trás. Gabigol finalizou de primeira, rente ao travessão. O Cruzeiro cresceu de produção e, em contra-ataque, Kaio Jorge só não fez o segundo porque Gustavo fez grande defesa em finalização de dentro da área. Foi a última grande chance da primeira etapa.

PLACAR AMPLIADO

Com Gabriel Veron estreando na vaga de Gilberto, o Ju voltou do intervalo buscando ser mais assertivo nos contra-ataques. Aos cinco minutos, Taliari foi lançado nas costas da defesa, avançou em direção à área e finalizou sobre a meta.

No lance seguinte, o Cruzeiro ampliou. Kaio Jorge ganhou de Marcos Paulo, arrancou em velocidade e cruzou para Gabigol finalizar sem chances para Gustavo: 2 a 0.

A partir do segundo gol, o Cruzeiro tomou conta das ações e Kaiki quase ampliou. Aos 11, Jadson teve a chance de finalizar de fora da área, mas o chute saiu torto, sem direção.

Aos 14, em um lateral cobrado na direção da área, Marcos Paulo pisou no pé de Kaio Jorge e, depois da avaliação do VAR, o pênalti foi assinalado para o Cruzeiro. Gabigol cobrou com categoria e deslocou Gustavo: 3 a 0 Cruzeiro.

Com a desvantagem no placar, Claudio Tencati promoveu três mudanças, com as entradas de Abner, Batalla e Matheus Babi, aos 22 minutos. O time voltou a ter a formação com três atacantes, mas pouco conseguiu criar no setor ofensivo. Aos 32, Mandaca arrancou em direção ao gol e finalizou para fora.

Mesmo com maior presença no campo de ataque, o Ju não assustou o goleiro Léo Aragão. Nos acréscimos, ainda levou o quarto gol. Após cruzamento de William e uma troca de passes de cabeça na área, Eduardo fechou a conta: 4 a 0.

A sétima derrota do Juventude como visitante no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 3x0 Juventude

Brasileirão - 15ª rodada

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro

Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva, 22/2º, depois Walace, 36/2º), Eduardo e Christian (Matheus Pereira, 22/2º); Marquinhos, Gabigol (Bolasie, 43/2º) e Kaio Jorge (Wanderson, 22/2º). Técnico: Leonardo Jardim.

Juventude

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner, 22/2º) e Marcelo Hermes; Hudson (Batalla, 22/2º), Caíque, Jadson e Mandaca (Alan Ruschel, 38/2º); Taliari (Matheus Babi, 22/2º) e Gilberto (Gabriel Veron, int.) Técnico: Claudio Tencati.