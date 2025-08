Juventude é goleado pelo Atlético-MG no Brasileirão Sub-17

Pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude foi derrotado pelo Atlético-MG por 6 a 0. A partida aconteceu nesta quarta-feira (30), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com o resultado, os guris alviverdes estão na 12ª colocação da tabela, com 18 pontos. O time de Márcio Ebert tem cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

O próximo confronto da equipe é com o Fluminense, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, na quinta-feira (7), às 15h.

Domínio Mineiro

O Galo foi superior durante toda a partida, travando a criação do Juventude, que não apresentou perigo à defesa atleticana.

No final do primeiro tempo, Riquelme colocou a bola na trave alviverde. Na sequência do lance, Guilherme faz ótima defesa em dois tempos.