Juventude divulga nota oficial sobre as condições físicas do volante Caíque

Caíque continua no Juventude para o restante do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude se manifestou, em nota oficial, sobre a reprovação do volante Caíque em exames médicos realizados pelo Grêmio. O negócio estava encaminhado. Porém, segundo o clube porto-alegrense, o jogador apresentou "problemas clínicos".

No posicionamento, divulgado no site oficial, nesta terça-feira (1º), o Juventude reforçou que o Departamento Médico do clube tem acompanhado de perto a condição física de Caíque, desde 5 de maio, quando foi liberado para retornar aos gramados após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito, sofrida em agosto de 2024.

A equipe médica do Juventude destacou que protocolos rigorosos foram seguidos e sempre priorizou a saúde e a integridade física do jogador. De acordo com o comunicado, o Departamento Médico do Juventude jamais liberaria um atleta para treinamentos ou jogos sem a plena comprovação de suas condições clínicas e físicas.

Como prova da aptidão de Caíque, o clube destacou que o jogador participou de cinco partidas do Campeonato Brasileiro desde sua liberação, sendo quatro delas como titular, demonstrando "total aptidão para atuar em alto nível".

Nova Avaliação

Após a interrupção das negociações com o Grêmio, Caíque e sua equipe procuraram um especialista em medicina esportiva em Curitiba. Essa nova avaliação, segundo o Juventude, corroborou o parecer do Departamento Médico alviverde, não identificando qualquer impedimento à prática esportiva. O especialista atestou a "plena e irrestrita aptidão clínica e física de Caíque em relação ao joelho operado em 2024".

O Juventude informa que Caíque seguirá suas atividades normalmente com o restante do elenco. O atleta está à disposição da comissão técnica para todas as atividades como os treinamentos, jogos preparatórios de intertemporada e compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro.

NOTA OFICIAL DO JUVENTUDE

O Esporte Clube Juventude vem, por meio desta nota, manifestar-se a respeito das informações publicamente veiculadas nos últimos dias sobre a reprovação do atleta Caíque em exames médicos realizados pelo Grêmio, clube com o qual o atleta estava em processo de negociação.

Desde sua liberação para retorno aos gramados, em 5 de maio, após a recuperação de uma lesão ligamentar sofrida em agosto de 2024, o Departamento Médico do Juventude seguiu acompanhando de forma criteriosa e com absoluta atenção a condição física do atleta, observando protocolos rigorosos e prezando, acima de tudo, pela sua saúde e integridade física.

É importante destacar que, em nenhuma circunstância, o Departamento Médico do Juventude liberaria um jogador para treinamentos ou jogos sem que suas condições clínicas e físicas estivessem plenamente comprovadas. Desde sua liberação integral para atividades com o grupo, Caíque participou de cinco partidas do Campeonato Brasileiro — quatro delas como titular — demonstrando total aptidão para atuar em alto nível, conforme as exigências da competição.

O Esporte Clube Juventude informa ainda que, após os exames realizados em Porto Alegre e a consequente interrupção das tratativas para a transferência ao Grêmio, o atleta passou por nova avaliação – em iniciativa de Caíque e seu staff pessoal – com um especialista em Curitiba, referência nacional em medicina esportiva. Esta avaliação corroborou com o já convicto parecer do Departamento Médico do Juventude, não identificando qualquer impedimento à prática esportiva e atestando a plena e irrestrita aptidão clínica e física de Caíque em relação ao joelho operado em 2024.

Diante deste contexto, o Esporte Clube Juventude informa que Caíque seguirá suas atividades normalmente com o restante do elenco alviverde, estando à disposição da comissão técnica para todas as atividades programadas, incluindo treinamentos, jogos preparatórios de intertemporada e compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro.