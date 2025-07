Juventude conhece data do confronto nas quartas de final do Brasileirão Sub-20

Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

Em partida válida pela primeira fase, os guris jaconeros derrotaram os paulistas por 2 a 0, no Homero Soldatelli.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas dos jogos das quartas de final do Brasileirão Sub-20. As vagas serão definidas em jogo único.