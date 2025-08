Juventude confirma saída de Claudio Tencati e corre em busca de um novo técnico

Chegou ao fim nesta terça-feira (29) a passagem do técnico Claudio Tencati pelo Juventude. O treinador não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Bahia, no domingo (27), e deixa o Alfredo Jaconi juntamente com seus auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.

A delegação retornou a Caxias do Sul no final da manhã e o grupo, que tinha treino programado à tarde, recebeu folga e se reapresenta na quarta-feira (30). O auxiliar da casa, Gerson Ramos, comandará a atividade no CT do clube.