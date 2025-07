Juventude aposta na força do Alfredo Jaconi para superar o São Paulo: "Juntos nós somos mais fortes", diz Claudio Tencati

Claudio Tencati busca segunda vitória no comando do Verdão, Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A esperança de que o Juventude possa se recuperar dentro do Brasileirão 2025 está toda depositada no estádio Alfredo Jaconi. Dentro de casa, o Alviverde sempre se impôs mais diante de qualquer adversário. Foi assim em 2024, quando obteve oito das 11 vitórias pela competição atuando em Caxias do Sul.

Diante do São Paulo, nesta quinta-feira (24), às 19h, pela 16ª rodada, o Verdão vai em busca de sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time somou todos os 11 pontos conquistados diante de seu torcedor. O aproveitamento fora de casa é de 0% em seis jogos. O que aumenta a responsabilidade em pontuar no duelo contra o Tricolor.

Por isso, o time irá mudar e voltará a atuar com três atacantes. Na derrota para o Cruzeiro, na última rodada, eram quatro meio-campistas.

— Essas variações a gente vai ter, até por conta que jogos em casa, jogos fora, até os jogos fora que têm incomodado todo mundo, a nós também. O Juventude passou por isso ano passado, também no início não ganhava fora, era o máximo empate. Então, a gente precisa equilibrar os jogos fora. E a retomada foi gerar confiança para o jogo do São Paulo e esquecer a questão que ocorreu lá contra o Cruzeiro — admitiu o técnico Claudio Tencati.

O comandante alviverde teve apenas dois treinamentos para preparar a equipe para o confronto com os paulistas. Mas Tencati optou por voltar à formação que deu certo diante do Sport, quando o Juventude venceu por 2 a 0.

— O campeonato exige isso, porque são jogos acumulados, próximos, então não dá tempo de ficar sofrendo, se martirizando. O grupo tem que ter poder de reação. E é o que a gente procurou mobilizar o elenco já para o jogo com o São Paulo. Estar focado para a gente ter o nosso objetivo, que é buscar a vitória — apontou o técnico, que ainda fez um apelo ao torcedor:

— Jogo difícil, extremamente complicado. Mas o que o Juventude tem que fazer é que em casa tem que se impor, competir, dar o seu melhor e buscar o resultado, que esse é o nosso propósito. Em casa, nós temos que ser fortes diante do nosso torcedor. Precisamos da ajuda do torcedor. . Porque juntos nós somos mais fortes.

Até o dia 20 de abril, o Juventude era a única equipe da Série A com 100% de aproveitamento em casa na temporada. A partir do empate com o Mirassol, vieram ainda duas derrotas para Atlético-MG e Grêmio e outro empate diante do Fluminense. No entanto, as únicas vitórias da equipe no Brasileirão, sobre Ceará, Sport e Vitória, foram conquistadas em Caxias do Sul. Atualmente, o Ju seria o 14º colocado da tabela se contassem apenas os jogos dentro de casa. Campanha em casa superior, por exemplo, a do Palmeiras, o 4º colocado.

— No dia a dia, a gente trabalhou bastante, desde o primeiro dia que eu cheguei era um grupo que trabalha bastante, que não merece estar nessa situação que a gente está. Mas seguimos trabalhando forte para sairmos dessa situação — comentou o lateral-esquerdo Marcelo Hermes.

Em 18º com 11 pontos, o Ju ainda não deixará a zona de rebaixamento mesmo em caso de vitória sobre o São Paulo. Afinal, a diferença do saldo de gols para o Vasco (16º, com 14) é de 14 gols. Mas voltar a vencer dará a confiança necessária para continuar lutando contra o Z4 e chegar mais forte para as duas partidas seguintes que serão fora de casa, diante de Bahia e Santos.