Juventude anuncia contratação de meia que estava no futebol português

Lucas Fernandes defendeu o Cuiabá na Série A de 2024. Juventude / Divulgação

A direção do Juventude oficializou no início da noite desta terça-feira (8) a chegada do quinto reforço para a retomada do Brasileirão. Trata-se do meia Lucas Fernandes, 27 anos, que pertencia ao Portimonense, de Portugal, e estava emprestado ao AFS Vila das Alves. Ele iniciou a carreira no São Paulo.

As negociações se intensificaram na última semana e ele assinou um contrato em definitivo com o Verdão até o final da temporada, com possibilidade de renovação conforme atingimento de metas.

Revelado pelo São Paulo, clube que defendeu por 14 temporadas, Lucas tem passagens pelas seleções brasileiras de base, sendo campeão do Torneio de Toulon em 2019. No Sub-20, conquistou ainda a Libertadores e a Copa do Brasil da categoria.

Em 2019, o meia foi negociado com o Portimonense, de Portugal, onde permaneceu por quatro temporadas antes de retornar ao Brasil para atuar pelo Botafogo, em 2022. Em duas temporadas pelo clube carioca, Lucas acumulou 70 jogos.

Em 2024, o meia disputou a Série A pelo Cuiabá. Na equipe de Mato Grosso foram 37 jogos, com três gols e seis assistências. Posteriormente, retornou a Portugal para defender o AVS na reta final do Campeonato Português, contribuindo para a permanência da equipe na elite nacional através dos playoffs.

Lucas Fernandes já está em Caxias do Sul e integrado ao elenco do técnico Claudio Tencati para a sequência do Brasileirão.