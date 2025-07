Juventude anuncia contratação de lateral-esquerdo Marcelo Hermes 

Marcelo Hermes em treinamento no CT do Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude anunciou nesta quinta-feira (3) a contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, de 30 anos. O jogador chega ao Verdão por empréstimo até o fim da temporada, vindo do Criciúma, clube que defendeu por três anos e onde se tornou peça fundamental. A chegada de Hermes visa a reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Hermes iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e estreou profissionalmente em 2015. Em 2016, foi contratado pelo Benfica, de Portugal, onde integrou o elenco campeão português. Em 2018, retornou ao Brasil para jogar no Cruzeiro, conquistando a Copa do Brasil. Após uma passagem pelo Goiás, teve nova experiência na Europa, desta vez no Marítimo, de Portugal, em 2020.

Desde 2022, Hermes vestia a camisa do Criciúma, pelo qual disputou mais de 170 jogos, conquistou quatro títulos e contribuiu para acessos importantes, incluindo o retorno à Série A do Brasileirão. Além de Marcelo Hermes, o Juventude já anunciou as contratações do volante Hudson e do atacante Rafael Bilu.