Juventude anuncia contratação de goleiro uruguaio que estava no Deportivo Cali-COL

Após perder para o São Paulo e iniciar a preparação para o duelo contra o Bahia, no domingo (27), a direção do Juventude surpreendeu e anunciou a contratação de um goleiro na manhã desta sexta-feira (25). Trata-se do uruguaio Gastón Guruceaga, de 30 anos, que estava no Deportivo Cali, da Colômbia. O atleta assinou contrato com o Verdão até o fim da temporada.