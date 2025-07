Juventude anuncia contratação de atacante do Guarani

Rafael Bilu atuou no jogo-treino diante do Lajeadense, na quarta-feira (2). Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude confirmou na tarde desta quinta-feira (3), a contratação do primeiro reforço para a sequência de Campeonato Brasileiro. O atacante Rafael Bilu, de 26 anos, está de volta ao clube com contrato até o fim de 2025.

Revelado pelo Corinthians e com passagens por clubes como América‑MG, CSA, Mirassol, Criciúma, Cruzeiro e CRB, Bilu vinha sendo um dos principais nomes do Guarani em 2025. Ao todo, foram 16 jogos, três gols e duas assistências com a camisa do Bugre, nas disputas do Campeonato Paulista e da Série C do Campeonato Brasileiro.

A negociação foi possível graças a uma cláusula contratual que permitia sua liberação imediata em caso de proposta de um clube da Série A.

A transferência envolveu o pagamento de cerca de R$ 200 mil ao Guarani, com o Bugre mantendo 10% dos direitos econômicos.

Bilu está em Caxias do Sul há aproximadamente duas semanas e poderá ser inscrito no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) a partir da abertura da janela no dia 10 de julho.

O atacante esteve em campo na equipe considerada titular no jogo-treino desta quarta-feira (2) contra o Lajeadense, vencido pelo Verdão por 4 a 0.

Além dele, o clube ainda vai confirmar em breve as contratações do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do volante Hudson e do atacante Gabriel Veron, que já treinam com os demais atletas do elenco alviverde.

Trajetória

Rafael Bilu nasceu no Capão Redondo, periferia de São Paulo, e começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians, onde acumulou títulos como o Mundial Sub‑17 e a Taça BH.

Foi no CSA, em 2020, que o atacante viveu seu momento de maior projeção, com 40 partidas, quatro gols e quatro assistências. Ao longo da carreira, enfrentou e superou duas lesões graves — no joelho e no tendão de Aquiles. Em 2024, disputou 15 jogos pelo CRB na Série B do Campeonato Brasileiro antes de ser contratado pelo Guarani em 2025.

Esta será a segunda passagem de Rafael Bilu pelo Juventude. A primeira ocorreu em 2021. Foram apenas cinco jogos e nenhum gol marcado.