Júnior Rocha transforma o Caxias, alcança números expressivos na Série C e mira classificação antecipada

Júnior Rocha tem 80% de aproveitamento no Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias vive um momento especial na Série C do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Júnior Rocha, o time grená lidera a competição com uma campanha impressionante: são oito vitórias e apenas duas derrotas em nove jogos, sob o comando do treinador.

Isso representa um aproveitamento de 80% desde a chegada de Júnior Rocha ao Estádio Centenário. Em 10 jogos com o técnico, nas oito vitórias, o time marcou 20 gols e sofreu 12. A campanha geral do Caxias é de 75%. O treinador chegou a partir da terceira rodada.

— Nós não classificamos ainda. Faltam, no mínimo, três pontos. Não sei como é que vai ser o campeonato daqui pra frente, pode ser que 30 não dê. É o número-chave que nunca deixou de dar, 30 pontos. Nunca deixou um clube de conseguir a classificação. Mas nós queremos performar. Não prometo nada assim de jogo brilhante, não vai cair de rendimento. Porque eu conheço o grupo que nós temos aqui, o grupo que foi formado, eu conheço — ponderou Júnior Rocha.

O treinador tem sido peça-chave nesse cenário e conseguiu extrair o melhor do grupo em todas as partidas. Com o bom momento, o time grená se consolida como um dos postulantes ao acesso e mira a manutenção da liderança nas próximas rodadas.

Aliás, o Caxias, de Júnior Rocha, não apenas ocupa o topo da tabela, como também abriu vantagem confortável sobre os concorrentes. São quatro pontos de diferença para o segundo colocado e dez pontos de folga em relação ao primeiro time fora da zona de classificação, o que reforça a consistência do desempenho.

Outro destaque é a sequência atual de cinco vitórias consecutivas, algo que o clube não alcançava há 15 anos. A série positiva reforça a confiança do elenco e da torcida na busca pelo acesso à Série B. No ano passado Júnior Rocha fez história ao levar a Ferroviária de volta à Série B depois de 30 anos. O fator local foi importante e sempre será.

— A engrenagem tem que andar todo mundo junto. E a torcida faz a diferença para nós. No ano passado nós subimos (Ferroviária) porque a decisão foi em casa, num clube que não tem torcida, que é a Ferroviária, conseguimos colocar mais de 10 mil pessoas na arena, lotou e conseguimos ganhar do Ypiranga de 4 a 1. Ganhamos do Londrina em casa e ganhamos do Atlético em casa, e subimos com essas três vitórias, sem conquistar nenhum ponto fora. Então, desde já, que o torcedor tenha consciência, que se vier apoiar e a gente vencer nossos jogos em casa, que faz toda a diferença, a gente consegue o tão sonhado acesso — finalizou o treinador.

Caxias com Júnior Rocha