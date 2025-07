Jogos Abertos de Basquetebol masculino e feminino em Caxias do Sul estão com inscrições abertas

As partidas serão realizadas no Ginásio Vasco da Gama. Gisele Nozari / Divulgação

A bola vai subir em Caxias do Sul. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) está com inscrições abertas para os Jogos Abertos de Basquetebol, nas categorias masculina e feminina. A competição promete agitar os fins de semana de agosto, com jogos programados para os dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 30, sempre aos sábados e domingos. As partidas serão realizadas no Ginásio Vasco da Gama.

Podem se inscrever atletas a partir dos 15 anos, ou seja, nascidos em 2010 ou anos anteriores. As equipes devem ter, no mínimo, sete atletas e, no máximo, 20.

O congresso técnico será no dia 22 de julho (terça-feira), às 18h, na sede da SMEL. As três melhores equipes de cada naipe (masculino e feminino) serão premiadas com troféus e medalhas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59min do dia 27 de julho (domingo) também pelo pelo e-mail: jogosabertos@caxias.rs.gov.br.

