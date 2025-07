"Hoje eu estou bem mais maduro", afirma atacante que retorna ao Juventude após quatro anos

Rafael Bilu chega para sua segunda passagem pelo Verdão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Destaque do Guarani na Série C do Brasileiro, o atacante Rafael Bilu foi apresentado pelo Juventude na manhã desta quarta-feira (9), como reforço do clube para a sequência do Brasileirão.

Aos 26 anos, será a segunda passagem do jogador pelo Alfredo Jaconi. A anterior ocorreu em 2021, ano em que o clube também estava na elite do futebol brasileiro.

— Hoje eu estou bem mais maduro, numa carreira bem mais consagrada pra poder ajudar melhor ainda o Juventude. Feliz em estar de volta no clube, pela cidade, por estar na elite do futebol brasileiro. Eu vim da Série C e a gente sabe a dificuldade que é lá e quero estar sempre jogando as melhores competições e foi o que me motivou a estar aqui — revelou o jogador.

Assim como Marcelo Hermes, apresentado nesta quarta-feira, Rafael Bilu também já trabalhou com o atual técnico alviverde, Claudio Tencati.

— Eu já conhecia e pude trabalhar com o Tencati no Criciúma (2022 e 2023). Ele sabe como pode me utilizar e isso pode me ajudar bastante. E meu primeiro contato com o grupo foi muito bom também pela conversa, de poder conhecer todo mundo e ajudar ainda dentro de campo — completou o atacante, que ainda elogiou as mudanças estruturais do clube:

— Mudou bastante a estrutura, não tem nem comparação com o que era na minha primeira passagem. Antes a gente se trocava aqui no vestiário, ia de ônibus pro ginásio e hoje é diferente, temos uma estrutura gigante no CT, o que valoriza muito o clube.

A partir desta quinta-feira (10), data de abertura da nova janela de transferências, o Juventude irá regularizar as situações contratuais de Bilu, Marcelo Hermes, Lucas Fernandes, Hudson e Gabriel Veron, para que possam ficar à disposição de Tencati para a partida de segunda-feira (14), diante do Sport.