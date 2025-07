Gramado do Estádio Alfredo Jaconi amanhece coberto por geada

A terça-feira (1º) começou com frio intenso e temperaturas negativas na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima registrada foi de -0,1°C, conforme o termômetro da estação meteorológica do Aeroporto Hugo Cantergiani. O Estádio Alfredo Jaconi foi coberto por geada, deixando a grama do local completamente branca.