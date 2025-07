Gramadense vence o União Frederiquense e retoma vice-liderança da Divisão de Acesso

Atacante Wilsinho foi titular do Gramadense na vitória sobre o União. Gramadense / Divulgação

Pela nona rodada da Divisão de Acesso, o Gramadense recebeu o União Frederiquense, na Vila Olímpica, na tarde desta terça-feira (1º). E a equipe da Serra venceu pelo placar mínimo, 1 a 0, com gol de Gustavo Sapeka no começo da partida.

O resultado deixou o clube de Gramado na vice-liderança da competição, com 18 pontos. O União ficou em 12º, com sete. Na próxima rodada, o Gramadense visita o lanterna Real, em Tramandaí. O confronto ocorre no sábado (5), a partir das 15h.

Vitória desde cedo

A equipe de Carlos Moraes foi a campo com três desfalques: o goleiro André Lucas, o zagueiro Léo Kanu e o volante Parisotto, todos lesionados.

Mesmo assim, logo aos seis minutos, o Trem da Serra abriu o placar. Cairu fez o lançamento pra área e Gustavo Sapeka pegou de primeira para fazer 1 a 0.

A partir do gol, o Gramadense deu mais espaços pro adversário atacar. Porém, a principal chance ocorreu com os donos da casa em contra-ataque rápido, aos 42. Maurício rolou na direita, mas Wilsinho chutou em cima do goleiro Rafael Roballo, desperdiçando o segundo gol.

Na etapa final, o União Frederiquense foi pra cima em busca do empate, sobretudo com arremates de fora da área. Mas a grande oportunidade veio aos 27 minutos, em uma roubada de bola do Gramadense. Wesley Pacheco recebeu na área e bateu forte. Roballo brilhou ao defender no canto direito.