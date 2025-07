Gramadense vence mais uma e faz campanha histórica na Divisão de Acesso

Aproveitamento do técnico Carlos Moraes é de 70% com Gramadense na Divisão de Acesso. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em jogo único na tarde deste sábado (5), o Gramadense abriu a 10ª rodada da Divisão de Acesso. O time da Serra enfrentou o Real, lanterna da competição. O jogo foi no Módulo Esportivo de Tramandaí e terminou com mais uma vitória do Gramadense. O time de Carlos Moraes venceu por 1 a 0, com gol de Wesley Pacheco, aos 18 minutos do segundo tempo.

A equipe de Gramado chegou a sua sexta vitória na Série A2 e faz uma campanha histórica na sua primeira Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. O clube é vice-líder com 21 pontos, uma menos que o Aimoré. O time de São Leopoldo enfrenta o Inter SM neste domingo, às 15h, no Estádio Cristo Rei.

Após ser campeão da Terceirona em 2024, o foco da equipe era garantir a permanência, pois disputa a ponta da tabela contra equipes com triplo de orçamento. No entanto, o time de Carlos Moraes deu liga e se encaminha para jogar os mata-matas em busca da vaga inédita ao Gauchão 2026.

Os demais jogos da rodada ocorrem no domingo. Agora, o Gramadense terá uma semana cheia para trabalhar. O time volta a campo somente no próximo final de semana, quando enfrenta o Lajeadense, domingo (13), às 15h, no Estádio Vila Olímpica.

Enquanto a equipe vai surpreendendo na Série A2, a direção trabalha para finalizar o novo estádio do Gramadense. A projeção é que a sua casa seja inaugurada em 2026 e promete ser uma das mais funcionais e modernas do interior do Estado.