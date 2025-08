Gramadense encara o Novo Hamburgo no jogo de ida nas quartas da Divisão de Acesso

O sonho de alcançar a elite do futebol gaúcho segue vivo para os oito clubes que avançaram às quartas de final da Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (30), às 15h, o Gramadense, um dos representantes da Serra, recebe o Novo Hamburgo, para o jogo de ida, na Vila Olímpica, em Gramado.

Na primeira fase, o Gramadense, do técnico Carlos Moraes, terminou na quinta colocação, somando 24 pontos em 14 partidas. A campanha contou com seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 57%.

Por outro lado, o Novo Hamburgo, treinado por Rogério Zimmermann, teve a quarta melhor campanha da fase classificatória, também com 24 pontos. No entanto, o time venceu sete jogos, empatou três e perdeu quatro.

Para chegar à semifinal, os dois times sabem da importância de um bom resultado no jogo de ida. O vencedor do confronto enfrentará Aimoré ou Lajeadense na próxima fase.

Em caso de empate no número de pontos e no saldo de gols simples nos dois jogos, a definição do classificado será realizada por meio de cobranças de penalidades máximas.