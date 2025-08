Gramadense empata com o Novo Hamburgo e definição da vaga para semifinal fica para o jogo de volta

Partida foi realizada na Vila Olímpica, em Gramado. Jefferson Couto / E.C Novo Hamburgo / Divulgação

O Gramadense ficou no empate, em 0 a 0, com o Novo Hamburgo no jogo de ida das quartas de final da Divisão de Acesso. O duelo foi disputado nesta quarta-feira (30), às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado.

O confronto foi equilibrado, com poucas chances para os dois lados, e a decisão da vaga na semifinal ficou aberta para o duelo de volta. A equipe da Serra agora precisa buscar uma vitória fora de casa.

O primeiro tempo teve poucas emoções. O Gramadense começou pressionando e quase abriu o placar aos sete minutos. Cairu arriscou de fora da área e a bola passou com perigo à direita. Apesar disso, o Novo Hamburgo começou a dominar a posse de bola e respondeu aos 35, com Zé Andrade finalizando próximo à trave de André Lucas. No entanto, no primeiro tempo, nada da bola balançar a rede.

O Novo Hamburgo começou melhor no segundo tempo e quase marcou com João Marcos, que desviou cobrança de falta de Ávila por cima do gol. Aos 21, o próprio Ávila arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa de André. O Gramadense respondeu aos 34, quando Mauricio finalizou e a zaga travou.

Aos 47, Sapeka, da equipe da casa, recebeu na área e foi tocado pelo zagueiro do Noia. O time da Serra pediu pênalti, que não foi marcado. Apesar das tentativas de ambos os lados, o placar permaneceu zerado até o apito final.

A equipe do Gramadense, treinada por Carlos Moraes, atuou com André Lucas; Cairu, Léo Kanu, Dieter e Adryel; Parisoto, Camacho (Daros) e Mauricio; Luiz Gustavo, Wilsinho (Sapeka) e Wesley Pacheco.

A partida de volta será disputada no próximo domingo (3), às 15h, no estádio do Vale. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, decisão nos pênaltis.