Gramadense empata com o Lajeadense e reassume o segundo lugar na tabela

Depois de três vitórias seguidas, o Gramadense ficou no empate em 0 a 0 com o Lajeadense pela Divisão de Acesso. A partida válida pela 11ª rodada ocorreu na tarde deste domingo (13) na Vila Olímpica, em Gramado.

Com o resultado, a equipe de Carlos Moraes reassumiu o segundo lugar na tabela, agora com 22 pontos. O Veranópolis voltou à terceira colocação, com 21.