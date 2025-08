Gramadense aposta em zagueiro com "DNA" de Jorge Jesus para avançar na Divisão de Acesso

Léo Kanu, 37 anos, capitão do Gramadense.

O Gramadense é um dos representantes da Serra Gaúcha nas quartas de final da Divisão de Acesso. A equipe enfrenta o tradicional Novo Hamburgo em busca de uma vaga na semifinal. O jogo de volta está marcado para este domingo (3), às 15h, no Estádio do Vale.

Um dos pilares da equipe é o experiente zagueiro Léo Kanu, de 37 anos. Com passagens por grandes clubes e uma carreira sólida, ele destaca a força do grupo comandado por Carlos Moraes.

— Ficamos muito felizes. Primeiro pela classificação. De início, ninguém esperava muito que o Gramadense ia fazer a campanha que fez. O Carlos Moraes tinha praticamente 70% do elenco do ano passado que foi campeão da terceira divisão. Mais alguns jogadores que chegaram esse ano que o Carlos já conhecia. Então, a gente acabou se entrosando cada vez mais durante os treinamentos e fizemos uma boa campanha — comentou.

Sobre o adversário, Kanu demonstra respeito, mas também mantém a confiança. No confronto da primeira fase, o Novo Hamburgo goleou, 4 a 0.

— É uma equipe que tem bastante posição, tem caras muito bons, tem o Cleitinho, que é um meia muito bom, tem o Amaral, tem vários jogadores bastante experientes, conhece já o Campeonato Gaúcho, conhece já essa divisão. Sabemos que o Rogério Zimmermann é um excelente treinador, que já tem o nome consolidado no mercado — comentou Kanu, que completou:

— Chegamos confiante. Sabemos que a equipe do Novo Hamburgo é uma excelente equipe, é o último campeão gaúcho do interior, então é uma equipe grande, forte, a gente sabe que o investimento lá é alto, mas a gente também tem o nosso trabalho, tem o nosso mérito, não chegamos até essa fase em vão.

Segundo Kanu, o segredo do bom desempenho do Gramadense na Divisão de Acesso está na combinação entre juventude e experiência, além do foco jogo a jogo.