Goleiro reserva, atraso salarial e transfer ban: adversária do Caxias, Ponte Preta vive momento distinto fora de campo

A Ponte Preta vem de vitória sobre o Floresta por 2 a 1 na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time é o próximo adversário do Caxias em um confronto que a vale a permanência na liderança para o Grená. Vitória por qualquer placar ou empate garante o time de Júnior Rocha na ponta . Já se perder, o time paulista assume a liderança. O duelo entre os dois será no domingo (27), às 16h30min, no Estádio Centenário.

O segundo clube mais antigo do Brasil em atividade tem 66% de aproveitamento na Série C. Para enfrentar o Caxias, o técnico Alberto Valentim tem um desfalque importante. Com três cartões amarelos, o goleiro Diogo Silva está fora do jogo. O atleta tem 25 jogos no ano. Pedro Rocha e Matheus Kayser são as opções para começar contra o Caxias. Por outro lado, o treinador terá o retorno do lateral-direito Maguinho. Ele cumpriu suspensão diante do Floresta.