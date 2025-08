Goleiro lidera defesa sólida do Veranópolis rumo à próxima fase da Divisão de Acesso

Goleiro Lucas Alves é um dos principais jogadores do Veranópolis na Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

Com um ataque efetivo e um sistema defensivo ajustado, o Veranópolis garantiu vaga na próxima fase da Divisão de Acesso. O goleiro Lucas Alves, 28 anos, faz parte do processo de defesa. Natural de Guarapari, no Espirito Santos, ele teve passagens por Guarani-SC, Hercílio Luz, Comercial-MS, União Rondonópolis, Gaúcho, entre outros. Experiências que construíram sua carreira até chegar no VEC.

Ao longo da trajetória, tem sido uma peça importante nas equipes por onde passou. Sua trajetória reflete a persistência de atletas que buscam espaço no cenário nacional a partir de clubes emergentes. No início do ano, se destacou, juntamente com o técnico Gelson Conte, sendo campeão pelo Primavera em cima do Cuiabá, no Campeonato Mato-grossense.

— É uma honra trabalhar com o Gelson Conte. É um treinador muito parceiro, muito paizão, cobra muito também dos meninos aqui dentro. Ele faz um time que vai pra cima e motiva muito o grupo, trabalhamos muito na semana dele. Então estamos colhendo de novo esse fruto muito bom, que tudo que aconteceu lá em Primavera possa se repetir aqui de novo — contou o goleiro.

O trabalho realizado no Primavera deixou aprendizados importantes que estão sendo aplicados no Veranópolis. As semelhanças entre os dois contextos, como a organização tática, o comprometimento do grupo e a busca constante por evolução, servem como base para alcançar os objetivos traçados nesta nova fase.

— Primeiramente, a dedicação de todos. Eu acredito que o Gelson cobra muito do time que corre bastante, o time que briga muito. Então , nosso time cria bastante, nosso time toma pouco gol. É igualzinho lá também. Então as equipes são parecidas em alguns critérios — analisou o camisa 1.

Carreira

Para o atleta profissional que passou por diversos clubes, cidades e estados, a parte mais difícil é lidar com a constante adaptação. Cada mudança exige um novo recomeço: conhecer companheiros, entender a filosofia do clube e se adaptar a diferentes culturas e estilos de jogo.

Além disso, a distância da família e a instabilidade emocional provocada por tantas transições tornam o desafio ainda maior. Essa realidade exige resiliência e foco para manter o desempenho em alto nível, independentemente do cenário.

— Eu acho que a parte mais difícil é a saudade de casa, da família em casa. Muitas vezes, o atleta abre mão de muitas coisas, como datas importantes com famílias, perdas de famílias também. Eu acredito que para o atleta é o mais difícil — finalizou