Goleiro avalia vitória no Brasileirão sub-17 e projeta decisão do Gauchão contra o Grêmio

Guilherme Mattes é titular do Juventude sub-17. Arquivo pessoal / Divulgação

O time sub-17 do Juventude conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na última terça-feira (1ª), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O resultado, obtido fora de casa, colocou o Verdão na 13ª posição com 11 pontos.

Agora, o foco da equipe jaconera está na decisão do Campeonato Gaúcho sub-17. O primeiro confronto será neste sábado (5), às 15h, contra o Grêmio, em Eldorado do Sul. A grande final está marcada para o dia 12 de julho, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

— Vai ser um jogo bem disputado, vamos ter que dar a vida dentro de campo, fazer um bom resultado no jogo da ida para podermos decidir em casa. A expectativa está muito boa, todo mundo unido, correndo um pelo outro, e os resultados em campo vem do trabalho do dia-dia, com muito esforço, humildade, e fé. Fizemos uma boa semifinal, temos feito um grande campeonato e esperamos fechar com esse título que seria muito importante para todo o grupo. Nossa equipe vem com um grande resultado fora de casa, no Brasileiro, e esse é um resultado que nos motiva e nos dá confiança para esse primeiro jogo da final — disse o goleiro Guilherme Mattes.

O jogador está no Juventude desde 2022. O goleiro que joga com um proteção por conta de um acidente numa partida em 2023 falou sobre o início no clube.

— Sempre gostei de jogar no gol, quando comecei a jogar no campo, na escolinha do União, da minha cidade (Dois Irmãos), já era goleiro, e também jogava no Zeus Sports, de Campo Bom. Eu cheguei no Juventude, em 2022, depois de me destacar num torneio em Rolândia, pelo Zeus. Me chamaram para eu fazer uma avaliação e acabei vindo e sendo aprovado, e desde então estou aqui — comentou e completou: