Glória vence o Veranópolis e Brasil-Far empata com o Gaúcho e não tem mais chances de classificação

Time do técnico Alê Menezes (esquerda) derrotou o VEC no Altos da Glória, em Vacaria. Lenita Maraschin / Glória/Divulgação

O Veranópolis perdeu a chance de assumir a segunda colocação da tabela na Divisão de Acesso. Na tarde desta-quarta-feira (23), o Glória levou a melhor no duelo serrano e venceu por 1 a 0, no Altos da Glória, em Vacaria. Tcharles, em cobrança de falta com perfeição, marcou para o time de Alê Menezes na única vitória em casa na competição.

Com este resultado, o VEC permanece em 3º, com 23 pontos, mas ainda pode perder duas posições para Inter-SM e Bagé, no complemento da rodada. Eliminado, o Glória está em 11º, com 13.

Já o Brasil-Far foi a Passo Fundo e empatou com o Gaúcho em 1 a 1. O gol da equipe de Rodrigo Ramos foi anotado por Denílson, no começo de jogo. A equipe de Farroupilha está eliminada da disputa por uma das oito vagas à próxima fase. O time está, momentaneamente, em 9º, com 15 pontos, a cinco do Lajeadense, que é o 8º.

Em Tramandaí, o Real perdeu para o Novo Hamburgo por 3 a 0 e foi rebaixado. O resultado, que foi ruim para o Brasil-Far, livrou o Esportivo de qualquer risco de rebaixamento.

Às 19h, a equipe de Bento Gonçalves entra em campo no estádio Montanha dos Vinhedos para enfrentar o Santa Cruz. O Esportivo é o 13ª colocado, com sete pontos, e apenas cumpre tabela.

O Gramadense, por sua vez, folgou nesta rodada e encara o Novo Hamburgo na partida final da primeira fase.

Glória 1x0 Veranópolis

Mesmo sem chances de classificação, o Glória surpreendeu o VEC e abriu o placar cedo. Aos seis minutos, Tcharles acertou uma linda cobrança de falta, no ângulo esquerdo de Lucas Alves, para definir o 1 a 0.

Gaúcho 1x1 Brasil-Far

Em Passo Fundo, precisando da vitória, o Brasil-Far largou na frente logo aos quatro minutos. Após lançamento longo de Adenílson, o atacante Denílson chegou antes do que o goleiro Jean Lucas e deslocou a bola rasteira pro fundo das redes: 1 a 0.

Mas ainda no primeiro tempo, aos 39, a equipe de Farroupilha ficou com um homem a menos. O lateral-esquerdo Darlan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No etapa final, o Brasil-Far tratou-se de se defender, mas logo aos 14 minutos, Marquinhos pegou a sobra da entrada da área e encheu o pé para deixar tudo igual: 1 a 1.