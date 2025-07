Glória define segunda mudança no comando do técnico para a sequência da Divisão de Acesso

Alê Menezes comandou o Glória no título da Copa FGF em 2021. Antonio Valiente / Agencia RBS

O Glória anunciou, nesta quinta-feira (3), a saída do técnico Júlio César Nunes. Para o seu lugar, o clube de Vacaria acertou o retorno de Alê Menezes. Essa é a segunda troca no comando da equipe durante a Divisão de Acesso. A equipe começou com Leandro Machado.

Em sua curta passagem pelo comando do Leão da Serra, Júlio César Nunes disputou quatro jogos, sendo três empates e uma derrota. Com esse retrospecto, o clube definiu pela mudança para reverter o desempenho na Divisão de Acesso.

— Muitas vezes as coisas não encaixam no futebol, e isso se dá por vários fatores. Gostaria de ter chegado antes, com tempo, para poder ter ajudado mais o clube. O Glória é um clube que tenho uma grande consideração e não poderia ter negado essa solicitação de tentar ajudar neste ano. Agora vamos abrir espaço para outro profissional, para que possa conseguir as vitórias e classificar o clube para a série A do Gauchão de 2026. Estarei torcendo muito pelo clube. Gratidão ao povo de Vacaria pelo acolhimento e pelo carinho de sempre — disse Júlio César Nunes, em suas redes sociais.