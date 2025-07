Gatito mais distante, volante não deve vir mais e venda de Abner: presidente do Juventude atualiza negociações do clube

Fábio Pizzamiglio comentou mudança de fotografia do elenco para a sequência de Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

A direção do Juventude segue à procura de reforços para qualificar o elenco do técnico Claudio Tencati para a retomada de jogos no Brasileirão 2025, que ocorre no dia 14, diante do Sport.

Quatro reforços foram contratados e já treinam com o grupo alviverde nos últimos dias: o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o volante Hudson e os atacantes Rafael Bilu e Gabriel Veron. O clube ainda estava em negociações com um goleiro, um volante e um meia-atacante.

Para o gol, Gatito Fernández, do Cerro Porteño, foi tentado, mas a negociação ficou mais distante por conta da negativa na liberação por parte do clube paraguaio.

— Quando surgiu a ideia do Gatito, com a vontade dele de vir, isso acabou nos empolgando porque é um grande atleta. Agora ele está um pouquinho longe de acontecer, está com problema ali com o Cerro de liberação, estou achando que não vai acontecer. Vamos ter que ir pra outras opções, talvez não no mesmo nível, mas que venha pra brigar pela titularidade e nos dar uma confiança ali no gol — revelou o presidente Fábio Pizzamiglio durante entrevista ao Show dos Esportes, na Gaúcha Serra.

Para o meio-campo, a negociação com o volante Yonathan Rodríguez, do Nacional, esfriou até pela não ida de Caíque ao Grêmio.

— Tem uma dificuldade sim, a gente deu uma esfriada no negócio, até com a permanência do Caíque, é uma posição que agora está com menos necessidades de contratação, então deu uma esfriada sim — confirmou Pizzamiglio.

Além disso, o técnico Claudio Tencati pediu pela vinda de um meia-atacante. O presidente alviverde não descartou novas contratações.

— Algumas outras posições sim, mas a gente prefere não abrir. A gente não sabe se vai conseguir ou não, mas estamos buscando mais duas posições.

Negociação de Abner

O futuro do zagueiro Abner ganhou novos desdobramentos nos últimos dias após as negociações com Botafogo e Talleres-ARG não acontecerem. Além de sondagens com valores mais altos do mercado internacional, outros dois clubes brasileiros também formalizaram sua vontade de contar com o atleta.

O Juventude não confirma, mas um deles é o Bragantino, que já foi parceiro alviverde na negociação do atacante Sorriso. Além disso, o clube de Bragança Paulista tem o perfil de contratar jogadores mais jovens.

— Temos sim sondagens com valores mais altos. Tem um clube no Brasil que também mostrou interesse. A gente vai ver, vai analisar aqui. Um clube que sabemos que paga, que já foi parceiro nosso aqui — contou o presidente alviverde, ao Show dos Esportes.

Na manhã desta quarta-feira (2), Pizzamiglio voltou a comentar sobre a venda de Abner ao programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, e deu a entender que o destino de Abner deverá ser o futebol europeu.

— Existem três sondagens do futebol europeu e se até semana que vem elas não se concretizarem, o Abner vai jogar no Brasileiro, mas ainda poderá ser negociado, provavelmente para a Europa — definiu Pizzamiglio.