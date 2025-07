Fora de casa, Juventude empata com o São Paulo no Brasileiro Sub-17

Após a frustração pela derrota para o Grêmio na final do Gauchão Sub-17, o time do Juventude voltou a campo nesta terça-feira (15) pelo Brasileirão da categoria. E conquistou um bom resultado.

Atuando no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, o Ju empatou em 1 a 1 com o São Paulo. O jogo foi válido pela 10ª rodada da competição nacional. O time do técnico Márcio Ebert acumula quatro partidas sem derrotas, e ocupa a 12ª posição da tabela, com 15 pontos.