Federação Gaúcha confirma datas das quartas de final da Divisão de Acesso com alterações

Oito clubes seguem no sonho do acesso à elite do Campeonato Gaúcho. Entre eles, dois da Serra. Gramadense e Veranópolis estão na disputa após o fim da primeira fase da Divisão de Acesso. Aimoré, Inter de Santa Maria, Passo Fundo, Bagé, Lajeadense e Novo Hamburgo também permanecem na briga pelo retorna à Primeira Divisão.

Sem consenso, a FGF manteve os jogos do meio de semana. Contudo, em razão da chuva e os fortes ventos que atingem o Estado, algumas partidas tiveram suas datas alteradas. O Veranópolis enfrentará a equipe do Passo Fundo na quinta-feira (31), no Estádio Antônio David Farina, às 19h30. A volta será domingo, em Passo Fundo. Já a partida do Gramadense segue sem alteração. O Trem da Serra encara o Novo Hamburgo nesta quarta-feira, às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado.