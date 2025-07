Farrapos vence o Joaca e garante vaga no hexagonal do Super 12 de forma antecipada

Alviverde vence o Joaca-SC, pelo placar de 21 a 14, no sábado (12), em Florianópolis-SC. Ativa Assessoria / Divulgação

O Farrapos Rugby Clube garantiu a sua classificação ao hexagonal do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12, com duas rodadas de antecedência.

A vaga foi conquistada de forma matemática após a vitória do alviverde diante do Joaca-SC, pelo placar de 21 a 14, obtida no sábado (12), em Florianópolis-SC.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o time de Bento Gonçalves segue na liderança do grupo A com 19 pontos.

Apesar dos desfalques importantes, o Farrapos impôs o seu jogo para construir o resultado positivo fora de casa. Em um confronto disputado, o time alviverde saiu na frente do placar com dois tries, os quais foram marcados por Nando e Teco.

Os donos da casa reagiram na partida e empataram, mas a equipe de Bento Gonçalves buscou o try da vitória nos últimos minutos de jogo com Jambão, 21 a 14.

Com o resultado, a equipe ainda detém a melhor defesa da primeira fase, com apenas 14 pontos sofridos, e o segundo melhor ataque, com 207 pontos.

O próximo compromisso do Farrapos no Super 12 será diante do Desterro-SC, no sábado (19), às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.

4ª rodada - Super 12:

Joaca-SC 14 x 21 Farrapos

Desterro-SC 18 x 37 Charrua

Classificação - Grupo A

1º Farrapos: 19

2º Charrua: 14

3º Desterro-SC: 5