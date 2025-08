Farrapos mantém 100% de aproveitamento e fecha primeira fase do Super 12 com a melhor campanha

Time de Bento (de verde) venceu suas seis partidas na 1ª fase. Kévin Sganzerla / Divulgação

O Farrapos finalizou a primeira fase do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby, com a melhor campanha entre todos os participantes. No sábado (26), no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Alviverde derrotou o rival Charrua, de Porto Alegre, por 71 a 0, confirmou a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição nacional

Até aqui, foram seis vitórias em seis jogos disputados. O Farrapos somou 29 pontos na tabela, com um saldo de 288 pontos anotados em seus jogos.

No clássico gaúcho, o time de Bento dominou o Charrua, de Porto Alegre. Na etapa inicial, abriu 40 a 0 no marcador, com tries de Civardi, Lafa (2), Teco, Mauri Canterle e Daian, com conversões de Facundo Flores. Na etapa derradeira, o alviverde seguiu intenso no ataque e não deu chances para o adversário. Com tries de Teco, Pegoraro, Daian e Pidioto, o Farrapos fechou o marcador em 71 a 0.

Na primeira fase, a equipe comandada por Guilherme Coghetto somou 302 pontos e sofreu somente 14, sendo detentor do melhor ataque e da melhor defesa da fase classificatória do Super 12.

Com o Farrapos, o hexagonal está formado com o Charrua, São José-SP, Pasteur-SP, Poli-SP e Jacareí-SP, atual campeão brasileiro. Nessa fase, as equipes se enfrentam no formato todos contra todos em turno único. Os dois primeiros colocados decidem o título.