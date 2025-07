"Faltam 10 pontos para a gente conseguir a tão sonhada classificação", afirma técnico do Caxias antes de enfrentar o CSA

O Caxias quer fazer história na Série C. O primeiro objetivo foi cumprido. O time garantiu a permanência na competição com nove rodadas de antecedência. Agora, o Grená vai para o próximo degrau, garantir vaga no G-8, no quadrangular do acesso. Conforme projeção do técnico Júnior Rocha, a equipe precisa de mais 10 pontos. A conta pode diminuir para sete se vencer o CSA, neste sábado (5), às 19h30min, no Estádio Rei Pelé.